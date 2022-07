Pattinaggio artistico a rotelle: Alessandro Liberatore argento ai World Games 2022. Lo spagnolo Garcia Domec incanta (Di domenica 17 luglio 2022) Arriva un’altra medaglia dal Pattinaggio artistico a rotelle ai World Games 2022 di Birmingham (Alabama). Nella specialità individuale maschile infatti Alessandro Liberatore ha conquistato un prezioso argento, cedendo il passo soltanto all’incredibile talento dello spagnolo Pau Garcia Domec, oggi autore di una prestazione davvero stellare. Il pattinatore azzurro seguito da Sara Locandro e Andrea Aracu, leggermente contratto visto il prestigioso contesto, ha nuovamente sfoggiato una qualità oltremodo significativa in tutti gli elementi presentati, con nota di merito per la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, per il triplo flip e per il triplo toeloop singolo; pur commettendo alcune ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Arriva un’altra medaglia dalaidi Birmingham (Alabama). Nella specialità individuale maschile infattiha conquistato un prezioso, cedendo il passo soltanto all’incredibile talento delloPau, oggi autore di una prestazione davvero stellare. Il pattinatore azzurro seguito da Sara Locandro e Andrea Aracu, leggermente contratto visto il prestigioso contesto, ha nuovamente sfoggiato una qualità oltremodo significativa in tutti gli elementi presentati, con nota di merito per la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, per il triplo flip e per il triplo toeloop singolo; pur commettendo alcune ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi meraviglioso oro nel pattinaggio artistico! Ci prova Liberatore… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: inizia la semifinale di canoa polo femminile tra Italia e Germania. Tocca anche a… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi ipoteca l’oro nel pattinaggio artistico! Azzurre in semifinale n… - zazoomblog : Pattinaggio artistico a rotelle: Rebecca Tarlazzi domina nello short ai World Games 2022 oro vicino per l’azzurra!… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti i quarti di finale di canoa polo. Comincia il programma corto de… -