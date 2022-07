Gazzetta: è Di Lorenzo il post Insigne. Ha una continuità strabiliante. Difende, crossa, corre (Di domenica 17 luglio 2022) “Il capitano silenzioso”. E’ il titolo dell’articolo che la Gazzetta dello Sport dedica a Giovanni Di Lorenzo, nuovo capitano del Napoli per scelta di Luciano Spalletti. Lo firma Maurizio Nicita. In ritiro è uno dei più acclamati dai tifosi. “Incitato nel pomeriggio dai tifosi che chiedevano autografi, fra i più applauditi in piazza di sera alla presentazione della squadra: Giovanni Di Lorenzo, il nuovo capitano, si è guadagnato la stima dell’intero ambiente”. E’ l’esterno difensivo che tocca più palloni di tutti nella metà campo avversaria. Spalletti è rimasto sorpreso dalla sua continuità. “seguendolo quotidianamente è rimasto a bocca aperta dalla forza e dalla continuità di un atleta che potrebbe essere in atletica un grande fondista”. E non solo Spalletti: prima di lui, tutti gli allenatori del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) “Il capitano silenzioso”. E’ il titolo dell’articolo che ladello Sport dedica a Giovanni Di, nuovo capitano del Napoli per scelta di Luciano Spalletti. Lo firma Maurizio Nicita. In ritiro è uno dei più acclamati dai tifosi. “Incitato nel pomeriggio dai tifosi che chiedevano autografi, fra i più applauditi in piazza di sera alla presentazione della squadra: Giovanni Di, il nuovo capitano, si è guadagnato la stima dell’intero ambiente”. E’ l’esterno difensivo che tocca più palloni di tutti nella metà campo avversaria. Spalletti è rimasto sorpreso dalla sua. “seguendolo quotidianamente è rimasto a bocca aperta dalla forza e dalladi un atleta che potrebbe essere in atletica un grande fondista”. E non solo Spalletti: prima di lui, tutti gli allenatori del ...

