“Ditemi che non è vero”. Scomparsa nel nulla, bimba di 3 anni trovata morta dopo poche ore (Di domenica 17 luglio 2022) Tragedia nel Comune di Stanghella, il corpo ritrovato dai vigili del fuoco dopo l’allarme dei genitori. La piccola si era allontanata da un cortile dove stava giocando. Una bambina di quasi 3 anni è morta annegata in un canale nel Comune di Stanghella, in provincia di Padova. Bambina di 3 anni morta affogata. La famiglia, di origini marocchine e residente a Mestre, si era recata a far visita ad alcuni amici e la bimba era in cortile dove stava giocando con alcuni amici. Complice il fatto che il cancello era rimasto aperto, si è poi allontanata. Bambina di 3 anni morta annegata nelle acque del fiume Sono stati i genitori, dopo pochi minuti, non trovandola più, a dare l’allarme intorno alle 17,30. Il suo corpo è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Tragedia nel Comune di Stanghella, il corpo ritrovato dai vigili del fuocol’allarme dei genitori. La piccola si era allontanata da un cortile dove stava giocando. Una bambina di quasi 3annegata in un canale nel Comune di Stanghella, in provincia di Padova. Bambina di 3affogata. La famiglia, di origini marocchine e residente a Mestre, si era recata a far visita ad alcuni amici e laera in cortile dove stava giocando con alcuni amici. Complice il fatto che il cancello era rimasto aperto, si è poi allontanata. Bambina di 3annegata nelle acque del fiume Sono stati i genitori,pochi minuti, non trovandola più, a dare l’allarme intorno alle 17,30. Il suo corpo è stato ...

