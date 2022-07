Calcio: test Juve, primo gol Di Maria e tripletta Kean (Di domenica 17 luglio 2022) primo gol con la maglia bianconera per Angel Di Maria. L'ha segnato nel test con il Pinerolo giocato, al termine di un allenamento congiunto, oggi sul campo della Continassa. "El Fideo" ha sbloccato ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022)gol con la maglia bianconera per Angel Di. L'ha segnato nelcon il Pinerolo giocato, al termine di un allenamento congiunto, oggi sul campo della Continassa. "El Fideo" ha sbloccato ...

Pubblicità

AdeNugraha999 : RT @Gazzetta_it: Juve, primi gol! Test col Pinerolo, Di Maria a segno, tripletta per Kean - glooit : Calcio: test Juve, primo gol Di Maria e tripletta Kean leggi su Gloo - sportli26181512 : Atalanta, Pasalic non perde il 'vizio' del gol, Zapata a secco: le indicazioni dal test amichevole di ieri: Atalant… - emamarro : RT @Gazzetta_it: Juve, primi gol! Test col Pinerolo, Di Maria a segno, tripletta per Kean - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve, primi gol! Test col Pinerolo, Di Maria a segno, tripletta per Kean -