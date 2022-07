Calcio: Test Juve col Pinerolo, tripletta per Kean (Di domenica 17 luglio 2022) Due gol a Testa per Zakaria e Soulè, in gol anche Di Maria e Rabiot TORINO - Allenamento congiunto oggi per la Juventus col Pinerolo, squadra neopromossa in Serie D dopo aver vinto il suo girone di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Due gol aa per Zakaria e Soulè, in gol anche Di Maria e Rabiot TORINO - Allenamento congiunto oggi per lantus col, squadra neopromossa in Serie D dopo aver vinto il suo girone di ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Test Juve col Pinerolo, tripletta per Kean - Eurosport_IT : Primo test positivo per la Juventus ?? #Juventus | #SerieA - MFajriyansyah : RT @Gazzetta_it: Juve, primi gol! Test col Pinerolo, Di Maria a segno, tripletta per Kean - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Juve, primi gol! Test col Pinerolo, Di Maria a segno, tripletta per Kean - Gianni_gian13 : RT @Gazzetta_it: Juve, primi gol! Test col Pinerolo, Di Maria a segno, tripletta per Kean -