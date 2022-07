Basket, Simone Fontecchio in orbita NBA: i Los Angeles Lakers possibili interessati (Di domenica 17 luglio 2022) L’Italia sta vivendo un periodo florido nel mondo del Basket, almeno per quanto riguarda l’esportazione dei propri giocatori in giro per l’Europa ed il mondo. Abbiamo sorriso tutti poche settimane fa al termine del Draft NBA, con l’azzurro di Seattle Paolo Banchero scelto alla numero 1 dagli Orlando Magic, Matteo Spagnolo e Gabriele Procida chiamati al secondo giro ed Alessandro Pajola impegnato nella Summer League con Dallas. Ma forse la pattuglia italiana nell’orbita della lega dei giganti potrebbe crescere ancora. Nelle ultime ore è iniziato a circolare un rumor alquanto interessante, che riguarderebbe Simone Fontecchio. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Prealpina, sul ventiseienne nato a Pescara, uno dei perni della Nazionale che ha disputato le ultime Olimpiadi, si sarebbero posati gli occhi di alcune ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) L’Italia sta vivendo un periodo florido nel mondo del, almeno per quanto riguarda l’esportazione dei propri giocatori in giro per l’Europa ed il mondo. Abbiamo sorriso tutti poche settimane fa al termine del Draft NBA, con l’azzurro di Seattle Paolo Banchero scelto alla numero 1 dagli Orlando Magic, Matteo Spagnolo e Gabriele Procida chiamati al secondo giro ed Alessandro Pajola impegnato nella Summer League con Dallas. Ma forse la pattuglia italiana nell’della lega dei giganti potrebbe crescere ancora. Nelle ultime ore è iniziato a circolare un rumor alquanto interessante, che riguarderebbe. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Prealpina, sul ventiseienne nato a Pescara, uno dei perni della Nazionale che ha disputato le ultime Olimpiadi, si sarebbero posati gli occhi di alcune ...

Pubblicità

OA_Sport : Simone Fontecchio avrebbe destato l'interesse dei Los Angeles Lakers - Eurosport_IT : Vedreste bene Simone Fontecchio ai Los Angeles Lakers? ?????? #EurosportBASKET | #NBA | #LAL | #Fontecchio | #Lakers… - CentotrentunoC : Basket ?? #TechfindBasketSanSalvatoreSelargius ??? Parte con i primi allenamenti riservati alle giovani di casa la st… - novaratwitta : L'unione tra Basket Club Novara e Basket College Novara per continuare in serie C silver - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Basket College Novara, sarà ancora C Silver con coach Simone Tarlao -