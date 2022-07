Atletica, Mondiali 2022: nei 10000 trionfa l’ugandese Joshua Cheptegei (Di domenica 17 luglio 2022) Oggi, domenica 17 luglio, a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, per l’edizione 2022 dei Mondiali Atletica si è esaurita la prima sessione di gare della terza giornata: nella terza ed ultima finale in programma nella mattinata statunitense è stato assegnato il titolo iridato nei 10000 metri uomini, in una gara senza azzurri al via. Serve il personale stagionale all’ugandese Joshua Cheptegei per prendersi l’oro in 27:27.43 e battere di un soffio il keniano Stanley Waithaka Mburu, secondo in 27:27.90, il quale a sua volta manda a monte la doppietta ugandese relegando in terza posizione Jacob Kiplimo con 27:27.97. Giù dal podio, nonostante una gara condotta nel gruppo di testa, lo statunitense Grant Fisher, quarto in 27:28.14, e l’etiope Selemon Barega, quinto in ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Oggi, domenica 17 luglio, a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, per l’edizionedeisi è esaurita la prima sessione di gare della terza giornata: nella terza ed ultima finale in programma nella mattinata statunitense è stato assegnato il titolo iridato neimetri uomini, in una gara senza azzurri al via. Serve il personale stagionale alper prendersi l’oro in 27:27.43 e battere di un soffio il keniano Stanley Waithaka Mburu, secondo in 27:27.90, il quale a sua volta manda a monte la doppietta ugandese relegando in terza posizione Jacob Kiplimo con 27:27.97. Giù dal podio, nonostante una gara condotta nel gruppo di testa, lo statunitense Grant Fisher, quarto in 27:28.14, e l’etiope Selemon Barega, quinto in ...

