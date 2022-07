Aborto, una piattaforma per segnalare il diritto negato (Di domenica 17 luglio 2022) Una piattaforma per raccogliere segnalazioni in modo anonimo e sicuro, su questioni di interesse sanitario, politico e civile: nasce “Freedomleaks”, un progetto dell’Associazione Luca Coscioni, già attivo e utilizzabile in particolare sul tema “Aborto” e quindi sull’applicazione della legge 1948/78. A 44 anni dalla sua entrata in vigore, infatti, è impossibile verificarne lo stato effettivo e completo di applicazione, perché i dati forniti dal Ministero della Salute sono in formato chiuso, aggregati per Regione e vecchi, e impediscono di sapere effettivamente le strutture che eseguono realmente interruzioni di gravidanza e la percentuale di obiettori presenti (su questo ha cercato di sollevare il problema l’indagine “Mai Dati” di Chiara Lalli e Sonia Montegiove con l’Associazione Luca Coscioni). Freedomleaks si rivolge a chiunque abbia qualcosa da ... Leggi su tuacitymag (Di domenica 17 luglio 2022) Unaper raccogliere segnalazioni in modo anonimo e sicuro, su questioni di interesse sanitario, politico e civile: nasce “Freedomleaks”, un progetto dell’Associazione Luca Coscioni, già attivo e utilizzabile in particolare sul tema “” e quindi sull’applicazione della legge 1948/78. A 44 anni dalla sua entrata in vigore, infatti, è impossibile verificarne lo stato effettivo e completo di applicazione, perché i dati forniti dal Ministero della Salute sono in formato chiuso, aggregati per Regione e vecchi, e impediscono di sapere effettivamente le strutture che eseguono realmente interruzioni di gravidanza e la percentuale di obiettori presenti (su questo ha cercato di sollevare il problema l’indagine “Mai Dati” di Chiara Lalli e Sonia Montegiove con l’Associazione Luca Coscioni). Freedomleaks si rivolge a chiunque abbia qualcosa da ...

