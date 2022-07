A settembre 24 alunni in una classe di cui 7 con disabilità: la protesta dei genitori e degli insegnanti che chiedono lo sdoppiamento (Di domenica 17 luglio 2022) Per il Ministro Bianchi non sarebbe il problema principale. Ma le aule sovraffollate continuano a fare notizia. Come a Genova, all'Istituto Duca degli Abruzzi, dove in una classe prima della scuola primaria, i docenti a settembre dovranno insegnare a 24 bambini di cui sette certificati disabili secondo la Legge 104. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 luglio 2022) Per il Ministro Bianchi non sarebbe il problema principale. Ma le aule sovraffollate continuano a fare notizia. Come a Genova, all'Istituto DucaAbruzzi, dove in unaprima della scuola primaria, i docenti adovranno insegnare a 24 bambini di cui sette certificati disabili secondo la Legge 104. L'articolo .

