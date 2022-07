Zecche, come difendersi dal loro attacco (Di sabato 16 luglio 2022) Le punture delle Zecche non riguardano solo gli animali selvatici o i cani che vivono all’aperto. Possono rappresentare un pericolo anche per gli esseri umani. Secondo gli esperti, infatti, il clima caldo e umido che caratterizza sempre di più le estati favorisce la proliferazione di questi piccoli animali. Oggi è possibile trovarle nelle zone erbose L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Malattie Dermatologiche: nasce SKIN Psoriasi: trattamenti più affidabili per i pazienti Perché il bambino non dorme? Le cause Il Welfare e Bologna: tre giorni di incontri Persone scontente il virus persiste al vaccino Giornata mondiale dei disturbi alimentari Leggi su webmagazine24 (Di sabato 16 luglio 2022) Le punture dellenon riguardano solo gli animali selvatici o i cani che vivono all’aperto. Possono rappresentare un pericolo anche per gli esseri umani. Secondo gli esperti, infatti, il clima caldo e umido che caratterizza sempre di più le estati favorisce la proliferazione di questi piccoli animali. Oggi è possibile trovarle nelle zone erbose L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Malattie Dermatologiche: nasce SKIN Psoriasi: trattamenti più affidabili per i pazienti Perché il bambino non dorme? Le cause Il Welfare e Bologna: tre giorni di incontri Persone scontente il virus persiste al vaccino Giornata mondiale dei disturbi alimentari

