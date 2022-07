Un ponte per la storia del golf (Di sabato 16 luglio 2022) È un minuscolo ponte di pietra e in questi giorni è di certo il più fotografato al mondo, più di Mostar, più di Verona, è di un basalto grigio che all’alba si fa rosa, un semplice arco romano, ma anche un simbolo senza eguali di archeologia dello sport. Ci sono passati milioni di giocatori, secoli di sfide in un paesaggio insuperabile per chi ama questo gioco, perché non sei un vero golfista se non hai percorso almeno una volta lo Swilken Bridge. Lo vedo da lontano tra le dune verdi di St Andrews e ricorda subito le foto del passato e i campioni che qui hanno lasciato un segno, da Harry Vardon a Severiano Ballesteros, da Peter Thomson a Nick Faldo, la gloria di una vita passata a tirar palline, perché domenica sera, dopo l’ultimo colpo alla 18, solo un giocatore avrà l’onore di diventare il Champion golfer of the Year. Il Jigger ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) È un minuscolodi pietra e in questi giorni è di certo il più fotografato al mondo, più di Mostar, più di Verona, è di un basalto grigio che all’alba si fa rosa, un semplice arco romano, ma anche un simbolo senza eguali di archeologia dello sport. Ci sono passati milioni di giocatori, secoli di sfide in un paesaggio insuperabile per chi ama questo gioco, perché non sei un veroista se non hai percorso almeno una volta lo Swilken Bridge. Lo vedo da lontano tra le dune verdi di St Andrews e ricorda subito le foto del passato e i campioni che qui hanno lasciato un segno, da Harry Vardon a Severiano Ballesteros, da Peter Thomson a Nick Faldo, la gloria di una vita passata a tirar palline, perché domenica sera, dopo l’ultimo colpo alla 18, solo un giocatore avrà l’onore di diventare il Championer of the Year. Il Jigger ...

Pubblicità

msgelmini : È un giorno molto triste per il Giappone. La morte di #ShinzoAbe, vittima di un attentato, ci lascia sgomenti. Con… - enpaonlus : Affidato il nuovo servizio veterinario per i canili di Muratella e Ponte Marconi a Roma. ?@Sabrinalfonsi? ?… - infocamere : #DigitalTwin Un ponte tra il mondo #digitale e quello fisico. Leggi l'articolo su @Agenda_Digitale ??… - steal61 : RT @ComitatoCentra1: Draghi non ce lo meritiamo! Se è per questo non ci meritavamo il sacco di Roma dei Lanzichenecchi, i terremoti di Mess… - 811Proudman : RT @fattoquotidiano: 'So già che non pagherà nessuno', scriveva Luca Bizzarri dopo il crollo del ponte Morandi. Ora presta la voce ad Autos… -