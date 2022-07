Ultime Notizie Roma del 16-07-2022 ore 09:10 (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale sabato 16 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi B sempre più difficile consente il MoVimento 5 Stelle legislatore in bilico più vicine le lezioni notturno a 4 giorni dal nuovo appuntamento del premier al Senato si avvita dal nuovo appuntamento del premier al Senato e mia vita la crisi aperta dal non voto dei 5 Stelle al Decreto aiuti Salvini E Berlusconi in liquidano Conte grillini irresponsabili nel movimento si discute sul ritiro dei incazzi oppone oggi il Consiglio Nazionale il PD lavorare convincere draghi di andare avanti ma non si illude con queste premesse La legislatura si chiude dice tabacci Giorgetti squadre stanche di sbloccare risultato draghi facciamo un sacrificio e resti afferma casini il colle tira le fila calendario la mano voto possibile nella ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale sabato 16 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi B sempre più difficile consente il MoVimento 5 Stelle legislatore in bilico più vicine le lezioni notturno a 4 giorni dal nuovo appuntamento del premier al Senato si avvita dal nuovo appuntamento del premier al Senato e mia vita la crisi aperta dal non voto dei 5 Stelle al Decreto aiuti Salvini E Berlusconi in liquidano Conte grillini irresponsabili nel movimento si discute sul ritiro dei incazzi oppone oggi il Consiglio Nazionale il PD lavorare convincere draghi di andare avanti ma non si illude con queste premesse La legislatura si chiude dice tabacci Giorgetti squadre stanche di sbloccare risultato draghi facciamo un sacrificio e resti afferma casini il colle tira le fila calendario la mano voto possibile nella ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - sole24ore : ?? Le parole della presidente della Commissione europea #UrsulavonderLeyen nella nota in cui si annunciano nuove mis… - TgrRaiVeneto : Le ultime notizie sull'incendio a #Bibione #IoSeguoTgr #Veneto #incendio #15luglio - GeometraTorresi : Nuovo video settimanale 'ultime notizie' per gli abbonati puoi guarda l'intera playlist qui:… - mrcllznn : “Siete voi che dovete, con parole chiare, dire che il M5s vuole restare al governo. Quanto accade nel M5s è una que… -