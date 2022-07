Ultime Notizie – Crisi governo, Salvini: “Non disposti a partecipare a teatrino” (Di sabato 16 luglio 2022) “Noi vogliamo governare con gente che ha piedi ben piantati per terra. Faremo quello che serve all’Italia e non siamo disposti a partecipare al teatrino di questi giorni in cui le marionette Conte e Di Maio dicono una cosa la mattina e una alla sera”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla festa del partito a Lezzeno, in provincia di Como. “Noi non ci mettiamo a fare il teatrino con Conte, Letta, Di Maio e Renzi. La Lega in Parlamento voterà solo per il bene dell’Italia e degli italiani”, ha continuato Salvini, aggiungendo: “O c’è qualcuno che ha voglia di lavorare seriamente nei prossimi mesi o tanto vale restituire la parola agli italiani”. Per Salvini, “la Lega a differenza di altri ha il bello di essere libera da condizionamenti. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) “Noi vogliamo governare con gente che ha piedi ben piantati per terra. Faremo quello che serve all’Italia e non siamoaldi questi giorni in cui le marionette Conte e Di Maio dicono una cosa la mattina e una alla sera”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, intervenendo alla festa del partito a Lezzeno, in provincia di Como. “Noi non ci mettiamo a fare ilcon Conte, Letta, Di Maio e Renzi. La Lega in Parlamento voterà solo per il bene dell’Italia e degli italiani”, ha continuato, aggiungendo: “O c’è qualcuno che ha voglia di lavorare seriamente nei prossimi mesi o tanto vale restituire la parola agli italiani”. Per, “la Lega a differenza di altri ha il bello di essere libera da condizionamenti. ...

