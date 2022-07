Treni soppressi dal 18 luglio | Trenord | “Manutenzione” O manca personale?

Pubblicità

Come se non bastasse, poi, alcunisono passati con qualche minuto di anticipo lasciando a piedi decine di passeggeri. È il caso di Raffaella. 'Ho perso per pochissimo il treno delle 7,12 che è ...Per consentire le operazioni di cantiere, la circolazione ferroviaria subirà modifiche nella tratta tra Domodossola e Borgomanero, dove iregionali sarannoe sostituiti con bus. I ... Roma-Lido nel caos, treni soppressi. «Pendolari a piedi» ` Giornata d'inferno (un'altra) quella di ieri per centinaia di pendolari della Roma Lido, che dal 1° luglio si chiama Metromare. Corse soppresse, attese bibliche tra i 35 e i 50 ...Sette le corse soppresse ufficialmente ... Cristoforo Colombo): «Sarà così ogni sera in cui avranno solo quattro treni», hanno ipotizzato i membri del comitato, già furiosi per la decisione ...