Tommaso Zorzi parla della possibilità di tornare all'Isola come naufrago e svela quale programma TV vorrebbe condurre

Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi è stato ospite del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, dove è andato a ritirare un premio, Drag Race Italia eletto come "programma tv più innovativo dell'anno". Per l'occasione, l'ex Vippone, vincitore della quinta edizione del Gf Vip5, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Superguidatv.it. Il conduttore ha raccontato tutta la sua soddisfazione per l'arrivo del programma in Italia: Credo che fosse una rivoluzione necessaria. Nella prima stagione ha dimostrato che è pronto ad essere accolto dal pubblico italiano. Con la seconda stagione abbiamo messo a punto anche quelle che sono state giustamente le critiche di una prima stagione per quanto sia andata piuttosto bene. Siamo qui per migliorarci, ...

