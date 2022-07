Tempesta d'amore puntate tedesche: Leon infortunato, Erik indeciso sul test di paternità (Di sabato 16 luglio 2022) Si ingarbugliano le trame di Tempesta d'amore, in modo particolare quelle che andranno in onda sul canale tedesco il prossimo 23 agosto 2022. Arriverà il giorno del torneo ma Josie non potrà fare affidamento su Leon a causa di un malessere fisico che lo coglierà di punto in bianco. Ad aiutare la ragazza ci penserà Erik, che sarà in pensiero per il fatto che Josie possa non essere sua figlia! Intanto Werner inizierà ad essere molto preoccupato per il futuro del Fürstenhof dato che Robert sarà in partenza per l'Italia e Christoph valuterà una certa offerta. André, intanto, riceverà una bella notizia che lo riguarda personalmente. Anticipazione tedesche Tempesta d'amore, Leon si ritira dal torneo per infortunio Dopo uno strenuo allenamento, il giorno del ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 16 luglio 2022) Si ingarbugliano le trame did', in modo particolare quelle che andranno in onda sul canale tedesco il prossimo 23 agosto 2022. Arriverà il giorno del torneo ma Josie non potrà fare affidamento sua causa di un malessere fisico che lo coglierà di punto in bianco. Ad aiutare la ragazza ci penserà, che sarà in pensiero per il fatto che Josie possa non essere sua figlia! Intanto Werner inizierà ad essere molto preoccupato per il futuro del Fürstenhof dato che Robert sarà in partenza per l'Italia e Christoph valuterà una certa offerta. André, intanto, riceverà una bella notizia che lo riguarda personalmente. Anticipazioned'si ritira dal torneo per infortunio Dopo uno strenuo allenamento, il giorno del ...

