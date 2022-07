Savicevic | «Allegri era un centrocampista lento I migliori giocatori dei miei tempi erano Maldini e Baresi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 luglio 2022) L’ex storico calciatore del Milan Dejan, oggi presidente della Federazione calcistica del Montenegro, ha rilasciato un’intervista a Sportweek. Ha fatto anche il ct. Gli chiedono se ha mai pensato di tornare in panchina. «All’inizio, un po’. Da diverso tempo non mi interessa più. Troppi procuratori, troppo stress, troppe teste da mettere insieme». Trent’anni fa, nel 1992, passò dalla Stella Rossa al Milan. «Dovevo andare alla Juve, poi alla Roma, poi al Monaco in Francia. Io ero alla Stella Rossa, stavo bene. Avevamo vinto la Coppa dei Campioni, battuto il Marsiglia a Bari. Dovevo vincere il Pallone d’oro, ma l’hanno dato a Papin. Ha perso la finale, ma era francese…». Alla fine, appunto, andò al Milan per 10 miliardi di lire. Racconta che l’inserimento non fu facile. «È stata dura, non ce la facevo. Stavo diventando matto, volevo tornare a casa. Avevo qualche ...