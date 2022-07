Rosalinda Cannavò sbarca a Tale e Quale Show! Il cast completo (Di sabato 16 luglio 2022) Grande sorpresa per la ex gieffina Rosalinda Cannavò: l’artista siciliana sarà nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show Dopo mesi e settimane di voci che si sono rincorse sul cast della nuova edizione arrivano le conferme ufficiali. E’ stato rivelato in esclusiva da TV Sorrisi e canzoni il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show e tra i concorrenti che gareggeranno ci sarà anche Rosalinda Cannavò. La bella artista siciliana si metterà alla prova con le imitazioni e metterà nel curriculum questa esperienza enorme che in passato ha portato fortuna a tanti altri ex gieffini. E la fidanzata di Andrea rappresenterà la quota GF Vip nella prossima edizione di Tale e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 luglio 2022) Grande sorpresa per la ex gieffina: l’artista siciliana sarà neldella nuova edizione diShow Dopo mesi e settimane di voci che si sono rincorse suldella nuova edizione arrivano le conferme ufficiali. E’ stato rivelato in esclusiva da TV Sorrisi e canzoni ildella nuova edizione diShow e tra i concorrenti che gareggeranno ci sarà anche. La bella artista siciliana si metterà alla prova con le imitazioni e metterà nel curriculum questa esperienza enorme che in passato ha portato fortuna a tanti altri ex gieffini. E la fidanzata di Andrea rappresenterà la quota GF Vip nella prossima edizione die ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Tv Sorrisi e Canzoni svela il cast di #TaleeQualeShow Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Rosali… - Mr_Carloman : RT @Nicola6140: Immagina criticare il GFVip per tutto l’anno e poi ritrovarsi in prima serata con gli scontri Marini vs Malgioglio mentre C… - RebsDiary : RT @IlContiAndrea: Tv Sorrisi e Canzoni svela il cast di #TaleeQualeShow Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Rosalinda C… - Nicola6140 : Immagina criticare il GFVip per tutto l’anno e poi ritrovarsi in prima serata con gli scontri Marini vs Malgioglio… - 361_magazine : Rosalinda a Tale e Quale Show, tutto il cast ufficiale -