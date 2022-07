Roma ‘Dategli poca acqua | fanno troppa pipì’ | violenze e maltrattamenti nella RSA | condannata la responsabile del personale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 luglio 2022) Torture, spintoni, schiaffi, insulti,fisiche e verbali e addirittura lacci per legarli ai letti. E’ questo l’incubo che gli anziani ospiti di una RSAna hanno dovuto vivere per anni. E’ accaduto in una casa di riposo di, in zona Casal Palocco. La struttura sanitaria che avrebbe dovuto accudire e curare i nonnini, invece, ogni giorno li sottoponeva a umiliazioni, torture fisiche e psicologiche edi ogni tipo. Gli anziani venivano sedati con farmaci non prescritti, e quindi pericolosi per la loro salute precaria, solamente per “annientarli” e “tenerli zitti e buoni”. Delle pratiche mostruose che ildella RSA infliggeva agli ospiti giorno dopo giorno, fino a quando alcuni parenti si sono resi conto che qualcosa non andava e hanno deciso di sporgere denuncia. La ...