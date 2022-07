Raul Moro: «Stiamo bene e vogliamo arrivare pronti per il campionato» (Di sabato 16 luglio 2022) . Le parole del calciatore biancoceleste Raul Moro ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la seduta di allenamento pomeridiana sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ecco le parole del calciatore biancoceleste: CONDIZIONE FISICA – «Stiamo bene, dura il ritiro però vogliamo arrivare pronti per il campionato». campionato – «La Serie A è un campionato duro e fisico, dobbiamo farci trovare pronti per l’inizio».. PRIMO ANNO DI LAZIO – «Mi aspettavo diverso il primo anno di Sarri, non pensavo di giocare abbastanza nei primi mesi sfruttando anche l’infortunio dei compagni. Poi non ho giocato tanto ma va bene così». LEGGI LE PAROLE COMPLETE SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) . Le parole del calciatore biancocelesteha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la seduta di allenamento pomeridiana sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ecco le parole del calciatore biancoceleste: CONDIZIONE FISICA – «, dura il ritiro peròper il».– «La Serie A è unduro e fisico, dobbiamo farci trovareper l’inizio».. PRIMO ANNO DI LAZIO – «Mi aspettavo diverso il primo anno di Sarri, non pensavo di giocare abbastanza nei primi mesi sfruttando anche l’infortunio dei compagni. Poi non ho giocato tanto ma vacosì». LEGGI LE PAROLE COMPLETE SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene ...

