Proroga apertura discarica di Roncigliano, il sindaco di Ardea dice no: ‘Ci opporremo in tutti i modi possibili’ (Di sabato 16 luglio 2022) È un “no” deciso, quello del sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, rispetto alla nuova Ordinanza firmata dal sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, grazie alla quale si consentirà fino al 15 novembre 2022 lo sversamento dei rifiuti all’interno della discarica di Roncigliano, insistente nel Comune di Albano Laziale, ma con problematiche che ricadono principalmente sul territorio di Ardea e sui suoi cittadini. Terza ordinanza nel giro di un anno Si tratta, fra l’altro, della terza ordinanza in un anno relativa alla discarica di Roncigliano: con quest’ultima, in particolare, il sindaco metropolitano reitera quanto stabilito con l’ordinanza del luglio 2021 (firmata dall’allora sindaco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) È un “no” deciso, quello deldi, Maurizio Cremonini, rispetto alla nuova Ordinanza firmata daldella Città Metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, grazie alla quale si consentirà fino al 15 novembre 2022 lo sversamento dei rifiuti all’interno delladi, insistente nel Comune di Albano Laziale, ma con problematiche che ricadono principalmente sul territorio die sui suoi cittadini. Terza ordinanza nel giro di un anno Si tratta, fra l’altro, della terza ordinanza in un anno relativa alladi: con quest’ultima, in particolare, ilmetropolitano reitera quanto stabilito con l’ordinanza del luglio 2021 (firmata dall’allora...

