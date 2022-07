Napoli | Di Marzio | ” Interessano vari profili per la difesa”

(Di sabato 16 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro, ottavo giorno di allenamento per gli uomini di Spalletti. Nel frattempo attenzione le trattative in entrata per i partenopei. Secondo l’Insider di mercato, Gianluca Di, ilhae idee per sostituire il partente, Kalidou Koulibaly, destinazione Chelsea. Il nome già sondato da inizio Giugno è stato quello di Kim Min Jae, difensore del Fenerbahce, il vero problema per acquistare il Nord-Coreano è l’interesse concreto del Rennes. La squadra francese ha mostrato tutta la sua disponibilità nell’ingaggiare il difensore tramite il pagamento della sua clausola rescissoria. Anche ilrecentemente si è mosso per pagare la clausola del giocatore di 20 milioni , ora aspetta al calciatore decidere la sua ...

Calciomercato, idea Tanganga Uno dei nomi alternativi, come riportato da Gianluca Didi Sky Sport , è quello di Tanganga del Tottenham : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Calciomercato, blitz per Diallo e Kim Proprio di Diallo e Kim ha parlato Gianluca di, esperto di mercato di Sky Sport , che sul suo sito ufficiale ha scritto: CalcioNapoli24.it è stato ...Il Napoli si sta muovendo per sostituire Kalidou Koulibaly, nel mirino della società azzurra ci sono diversi nomi: due in pole position.Il Napoli ha individuato l'uomo giusto per sostituire Koulibaly in difesa. Ed è proprio l'ormai ex azzurro a spingere per questa trattativa ...