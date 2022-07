LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: quartetto in testa, nutriti gli inseguitori a 35? con Bettiol (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 16.30 Mancano 30 chilometri al traguardo quando i corridori in testa sono passati in cima alla Cote de la Fage. 16.29 Da dietro prova ad attaccare Jakob Fuglsang! Gli inseguitori sanno che si devono muovere prima della discesa per tornare sotto. 16.27 Anche Kung si è staccato dopo aver fatto il lavoro per Pinot. 16.25 La testa della corsa ha attaccato la Cote de la Fage: 4,2 km al 6% di pendenza media. 16.23 Bauke Mollema si stacca dal gruppo degli inseguitori: l’olandese molla. 16.21 E’ la fuga che ha avuto più vantaggio in questo Tour de France: 13’31”. E’ l’ultima chance per questi corridori prima dei Pirenei. 16.19 C’è anche Wout Van Aert ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.30 Mancano 30 chilometri al traguardo quando i corridori insono passati in cima alla Cote de la Fage. 16.29 Da dietro prova ad attaccare Jakob Fuglsang! Glisanno che si devono muovere prima della discesa per tornare sotto. 16.27 Anche Kung si è staccato dopo aver fatto il lavoro per Pinot. 16.25 Ladella corsa ha attaccato la Cote de la Fage: 4,2 km al 6% di pendenza media. 16.23 Bauke Mollema si stacca dal gruppo degli: l’olandese molla. 16.21 E’ la fuga che ha avuto più vantaggio in questode: 13’31”. E’ l’ultima chance per questi corridori prima dei Pirenei. 16.19 C’è anche Wout Van Aert ...

