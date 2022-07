La Roma vola e fa il record di abbonati dal 2004 (Di sabato 16 luglio 2022) La sosta del campionato non ha placato la passione dei tifosi della Roma, che si è manifestata anche nella fase di sottoscrizione degli abbonamenti. Oltre 36mila tessere per il campionato staccate, nelle due fasi di vendita. Erano 18 anni che non si toccavano cifre di questa portata: dall’estate 2004, l’ultima volta che si fecero più Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 16 luglio 2022) La sosta del campionato non ha placato la passione dei tifosi della, che si è manifestata anche nella fase di sottoscrizione degli abbonamenti. Oltre 36mila tessere per il campionato staccate, nelle due fasi di vendita. Erano 18 anni che non si toccavano cifre di questa portata: dall’estate, l’ultima volta che si fecero più Calcio e Finanza.

