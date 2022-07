Indimenticabili vacanze in bici sulle Alpi francesi (Di sabato 16 luglio 2022) Mai fatte delle vacanze in bici? Da Peisey Vallandry a La Rosière, abbiamo studiato un itinerario nelle più belle vallate delle Alpi francesi. Parola d'ordine: saty active. Perché non si fa solo downhill, ma anche trekking, rafting, piscina. Seguiteci. Ecco le nostre vacanze in bici sulle Alpi francesi Il Club Med Peisey Vallandry a Plan-Peisey In Savoia, nella valle Tarantaise, il Club Med Peisey Vallandry a Plan-Peisey è la vacanza active per eccellenza. Arrampicata, bike, trekking, qui si va a caccia di paesaggi spettacolari e pure accessibili, sempre accompagnati da guide professioniste. Impagabile il trekking, per veri esperti, verso la Grive, a 2733 m di altitudine, oppure l’escursione di una giornata intera a Beaufortain ... Leggi su gqitalia (Di sabato 16 luglio 2022) Mai fatte dellein? Da Peisey Vallandry a La Rosière, abbiamo studiato un itinerario nelle più belle vallate delle. Parola d'ordine: saty active. Perché non si fa solo downhill, ma anche trekking, rafting, piscina. Seguiteci. Ecco le nostreinIl Club Med Peisey Vallandry a Plan-Peisey In Savoia, nella valle Tarantaise, il Club Med Peisey Vallandry a Plan-Peisey è la vacanza active per eccellenza. Arrampicata, bike, trekking, qui si va a caccia di paesaggi spettacolari e pure accessibili, sempre accompagnati da guide professioniste. Impagabile il trekking, per veri esperti, verso la Grive, a 2733 m di altitudine, oppure l’escursione di una giornata intera a Beaufortain ...

