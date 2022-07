Il ragazzo di 23 anni ucciso in strada dopo una lite (Di sabato 16 luglio 2022) Un ragazzo di 23 anni è stato aggredito a morte poco prima di mezzanotte a Castel del Rio, in provincia di Bologna. I carabinieri, con il coordinamento della procura per i minorenni, stanno facendo gli accertamenti necessari per chiarire... Leggi su europa.today (Di sabato 16 luglio 2022) Undi 23è stato aggredito a morte poco prima di mezzanotte a Castel del Rio, in provincia di Bologna. I carabinieri, con il coordinamento della procura per i minorenni, stanno facendo gli accertamenti necessari per chiarire...

