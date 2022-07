Heard vs Depp: respinta la richiesta di annullare il processo (Di sabato 16 luglio 2022) Heard vs Depp: la Corte della Virginia ha dato ragione a Johnny Depp: il giudice Penney Azcarate ha respinto la richiesta dell’ex moglie Amber Heard per un ‘replay’ del processo per diffamazione che l’ha opposta all’ex star di “Pirata dei Caraibi”. Perchè la Heard aveva chiesto l’annullamento del processo? La tesi era che il giurato “numero 15” non era quello originariamente selezionato, ma un omonimo risiedente allo stesso indirizzo e di una ventina di anni piu’ giovane. Perchè è stata bocciata la richiesta della Heard? Il giudice indica: “L’imputata non sostiene che l’inclusione della giurata Fifteen nella giuria l’abbia pregiudicata in alcun modo”, ha scritto il giudice Penny Azcarate in un’ordinanza ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 16 luglio 2022)vs: la Corte della Virginia ha dato ragione a Johnny: il giudice Penney Azcarate ha respinto ladell’ex moglie Amberper un ‘replay’ delper diffamazione che l’ha opposta all’ex star di “Pirata dei Caraibi”. Perchè laaveva chiesto l’annullamento del? La tesi era che il giurato “numero 15” non era quello originariamente selezionato, ma un omonimo risiedente allo stesso indirizzo e di una ventina di anni piu’ giovane. Perchè è stata bocciata ladella? Il giudice indica: “L’imputata non sostiene che l’inclusione della giurata Fifteen nella giuria l’abbia pregiudicata in alcun modo”, ha scritto il giudice Penny Azcarate in un’ordinanza ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Respinto il ricorso di Amber Heard: nessun nuovo processo contro Johnny Depp #ANSA - i89taylvr : RT @jenlisaswasabi: la propaganda dell’internet e dei media in difesa di johnny depp sará sempre il più grande mistero mai esistito ha lett… - TrillerHouse : Ho sentito che Johnny Depp ha rifiutato pure i soldi della Heard, la Heard secondo voi avrebbe fatto lo stesso? - Gyomei_3 : RT @cimdrp: @Gianfranco__o Certo, potrebbe. Statisticamente però è più probabile che Heard abbia detto la verità (le accuse false vanno dal… - AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101News: respinta la richiesta di #AmberHeard; non sarà dichiarato nullo il processo per diffamazione in cui aveva perso c… -