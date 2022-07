Engineering si aggiudica due nuovi lotti dell’accordo quadro Consip sul cloud (Di sabato 16 luglio 2022) Il Gruppo Engineering guida l’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) con Leonardo e S.M.I. Technologies and Consulting, che permetterà a PA locali del centro Italia ed Enti Nazionali di migrare i servizi IT verso un modello di erogazione in cloud Roma, 14 Luglio 2022. Engineering, leader italiano nei processi di trasformazione digitale per PA e imprese, si aggiudica i lotti 8 e 10 dell’accordo quadro Consip cloud IaaS e PaaS con oggetto la fornitura dei servizi di cloud pubblico alle Pubbliche Amministrazioni. Il Gruppo Engineering è capogruppo dell’ATI (Associazione Temporanea di Impresa) formata da Leonardo e S.M.I. Technologies and Consulting, che attraverso i due lotti vinti ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 luglio 2022) Il Gruppoguida l’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) con Leonardo e S.M.I. Technologies and Consulting, che permetterà a PA locali del centro Italia ed Enti Nazionali di migrare i servizi IT verso un modello di erogazione inRoma, 14 Luglio 2022., leader italiano nei processi di trasformazione digitale per PA e imprese, si8 e 10IaaS e PaaS con oggetto la fornitura dei servizi dipubblico alle Pubbliche Amministrazioni. Il Gruppoè capogruppo dell’ATI (Associazione Temporanea di Impresa) formata da Leonardo e S.M.I. Technologies and Consulting, che attraverso i duevinti ...

Pubblicità

InnovazioneTri1 : RT @EngineeringSpa: #Cloud nella #PA: Engineering si aggiudica due nuovi lotti dell’accordo Consip 'Cloud IaaS e PaaS' per la fornitura di… - lelus82 : RT @EngineeringSpa: #Cloud nella #PA: Engineering si aggiudica due nuovi lotti dell’accordo Consip 'Cloud IaaS e PaaS' per la fornitura di… - EngineeringSpa : #Cloud nella #PA: Engineering si aggiudica due nuovi lotti dell’accordo Consip 'Cloud IaaS e PaaS' per la fornitura… - davide_guada81 : RT @datamagazine_it: Engineering si aggiudica due lotti dell'accordo quadro #CONSIP sul #Cloud - davide_guada81 : RT @EngineeringSpa: Prosegue l’impegno di Engineering in progetti strategici di #SmartGovernment per l'adozione del #Cloud nella PA. Il Gru… -

Cloud: a Engineering due nuovi lotti accordo quadro Consip Engineering, leader italiano nei processi di trasformazione digitale per PA e imprese, si aggiudica i lotti 8 e 10 dell'accordo quadro Consip Cloud IaaS e PaaS con oggetto la fornitura dei servizi di ... Marica Branchesi si aggiudica il Premio Carla Fendi ... riceverà il premio, quest'anno dedicato alle tematiche STEM (Science, Technology, Engineering, ... Marica Branchesi si aggiudica il Premio Carla Fendi ultima modifica: 2022 - 07 - 07T22:30:41+00:00 da datamagazine.it Cloud: a Engineering due nuovi lotti accordo quadro Consip Engineering, leader italiano nei processi di trasformazione digitale per PA e imprese, si aggiudica i lotti 8 e 10 dell'accordo quadro Consip Cloud IaaS e PaaS con oggetto la fornitura dei servizi di ... , leader italiano nei processi di trasformazione digitale per PA e imprese, sii lotti 8 e 10 dell'accordo quadro Consip Cloud IaaS e PaaS con oggetto la fornitura dei servizi di ...... riceverà il premio, quest'anno dedicato alle tematiche STEM (Science, Technology,, ... Marica Branchesi siil Premio Carla Fendi ultima modifica: 2022 - 07 - 07T22:30:41+00:00 da Engineering si aggiudica due lotti dell'accordo quadro CONSIP sul Cloud Engineering, leader italiano nei processi di trasformazione digitale per PA e imprese, si aggiudica i lotti 8 e 10 dell'accordo quadro Consip Cloud IaaS e PaaS con oggetto la fornitura dei servizi di ...