Dybala aspetta l'Inter, ma Marotta rifiuta di firmare un impegno scritto: il suo agente in contatto col Napoli (Di sabato 16 luglio 2022) Dybala aspetta sempre l'Inter: ma, in un contatto con i dirigenti, l'entourage dell'attaccante argentino ex Juve ha fatto sapere... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022)sempre l': ma, in uncon i dirigenti, l'entourage dell'attaccante argentino ex Juve ha fatto sapere...

Pubblicità

sportmediaset : Napoli e Roma fanno sul serio per Dybala, lui aspetta ancora l'Inter #Dybala #Roma #Inter #Napoli - internewsit : Dybala aspetta ancora l'Inter! Ma serve accelerare: Napoli in agguato - TS - - sportli26181512 : Dybala aspetta l'Inter, ma Marotta rifiuta di firmare un impegno scritto: il suo agente in contatto col Napoli: Dyb… - Salvato95551627 : RT @IlarioDiGiovamb: @PauDybala_JR, tanti messaggi e richieste di conferma. La prima di oggi della Gazzetta (Dybala aspetta l'#Inter) ripor… - Salvato95551627 : RT @capuanogio: #Dybala aspetta sempre l’#Inter ma ha fatto sapere ai nerazzurri che ora serve accelerare, altrimenti prenderà in considera… -