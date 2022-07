Draghi vuole lasciare, legislatura in bilico. Manovra 'congelata', Meloni chiede le urne (Di sabato 16 luglio 2022) Il "Draghi bis" si allontana, con o senza il M5S, e la legislatura appare sempre più in bilico. I partiti hanno ancora quattro giorni per trattare e rimettere insieme i pezzi della crisi che si è ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 16 luglio 2022) Il "bis" si allontana, con o senza il M5S, e laappare sempre più in. I partiti hanno ancora quattro giorni per trattare e rimettere insieme i pezzi della crisi che si è ...

