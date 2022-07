Dimore storiche | un progetto d’arte e gusto nel Castello di Rocca Cilento

(Di sabato 16 luglio 2022) Ultimate le cantine sotterranee, una sala della lettura e una mostra permanente sulAntico. Sono le ultime novità deldi, già fortezza del primo principe di Salerno, incastonato su unapanoramica, all’interno del borgo medievale “” del Comune di Lustra. Oggi è tornato a nuova vita attraverso un lungo restauro per opera dell’architetto Stefano Sgueglia, della moglie Giuseppina Martone, quest’anno premiata tra le “Donne del Patrimonio per il 2022” alla Camera dei Deputati, e dei loro figli Tonio e Piera. Dopo sette anni di lavoro, per restituire dignità a un maniero abbandonato e in stato di degrado, oggi questo luogo, annunciano gli artefici dell’iniziativa, “diventa fucina di attività ...

Il Denaro

L'evento è inserito nel festival diffuso "Musica con Vista 2022" del Comitato AMUR, con Ledel Quartetto e l'AssociazioneItaliane. Il Quartetto Henao, formazione da camera ...All'orizzonte nuovi appuntamenti con Salerno Danza Festival, l'evento in scena tra luglio e agosto nelledel Cilento dedicato ai linguaggi della danza contemporanea. Domenica 17, al Giardino degli Ulivi di Ascea tocca al Consorzio Coreografi Danza d'Autore Con.cor.da con "La Nona Quel che ... È stata un trionfo per l'Italia la nona edizione dei The Times and Sunday Times Travel Awards, che sono stati consegnati dal 28 al 30 giugno nella ...