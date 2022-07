Colonia-Milan 1-2: Pioli riparte dalla doppietta di Giroud (Di sabato 16 luglio 2022) II campioni d'Italia tornano in campo. Dopo la prima amichevole con il Lemine Alemanno, il Milan di Stefano Pioli affronta il Colonia al... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) II campioni d'Italia tornano in campo. Dopo la prima amichevole con il Lemine Alemanno, ildi Stefanoaffronta ilal...

Pubblicità

tvdellosport : CHE GOL DI GIROUD?? Tacco di Rebic e scavetto di Giroud, è subito Milan show???? I rossoneri passano in vantaggio do… - AntoVitiello : Convocati #Milan a Colonia Tatarusanu Mirante Kalulu Ballo Toure Gabbia Florenzi Michelis Coubis Stanga Bartesaghi… - AntoVitiello : Il #Milan a #Colonia per la prima amichevole estiva (@MilanNewsit @journ9ale) - mocciosvs : ITALIA NON È MILAN COLONIA È MILAN #KOEACM - orgoglioRN1899 : RT @SimoneCristao: Un bel #Milan batte 2-1 il #Colonia nella prima uscita stagionale Decide la doppietta di #Giroud (e un'ora di gioco dav… -