Cefalea impossibile | Ecco l’unico trattamento che funziona

Leggi su curiosauro

(Di sabato 16 luglio 2022) Spesso lasi manifesta come una patologia tenace eda tollerare. In particolare, la perturbazione delle strutture sensibili che si trovano intorno al cervello è un tipo di mal di testa parecchio diffuso, specie nella popolazione femminile. Si esprime attraverso un dolore persistente, che interessa di solito la nuca, ossia la regione occipitale, e i lati del cranio. Uno dei pochi trattamenti che sembra in grado di risolvere questo dolore è l’agopuntura. E una nuova ricerca dimostra che questa tecnica può dimezzare il numero mensile di attacchi in coloro che soffrono ditensiva di tipo cronico. Cosa succede nel cranio quando scoppia una? (Pixabay) – www.curiosauro.it: come risolvere gli attacchi con l’agopuntura Una ricerca ...