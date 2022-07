Carlotta Dell’Isola, i suoi problemi di salute: ecco perché è ingrassata al GF (Di sabato 16 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carlotta Dell’Isola ha confessato due suoi problemi di salute. Due condizioni cliniche molto fastidiose che l’hanno portata ad un cambiamento fisico. ecco di cosa si tratta. Carlotta Dell’Isola si è fatta apprezzare tramite due programmi targati Mediaset. La sua avventura, condivisa con il suo partner Nello Sorrentino, a Temptation Island ha segnato un punto di Leggi su youmovies (Di sabato 16 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha confessato duedi. Due condizioni cliniche molto fastidiose che l’hanno portata ad un cambiamento fisico.di cosa si tratta.si è fatta apprezzare tramite due programmi targati Mediaset. La sua avventura, condivisa con il suo partner Nello Sorrentino, a Temptation Island ha segnato un punto di

Pubblicità

Novella_2000 : Carlotta Dell'Isola vittima da mesi di body shaming, oggi racconta i suoi problemi di salute - IsaeChia : Carlotta Dell’Isola spiega per quale motivo era ingrassata all’interno della casa del #GfVip 5 - AngoloDV : Carlotta Dell'Isola svela come mai aveva perso peso #gfvip #carlotta #angolodellenotizie #isola #isoladeifamosi… - blogtivvu : Carlotta Dell’Isola: “Ecco perché al Grande Fratello Vip ero ingrassata”, l’ex concorrente svela i suoi problemi di… - iwantoeatyourp : Vorrei tranquillizzare tutti i romani, ma più in generale il popolo italiano; è vero che Totti e Ilary si separano,… -