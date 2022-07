Bimbo morto a Sharm | oggi i funerali | lutto cittadino a Palermo

(Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Sarà, a, nel giorno deidel piccolo Andrea Mirabile, ilmentre era in vacanza aEl Sheik. Lo ha disposto il sindaco Roberto Lagalla. In questa occasione i palazzi comunali esporranno le bandiere a mezz’asta. Aiparteciperà anche il padre del piccolo, dimesso dall’ospedale solo ieri sera. Anche il padre come il figlio, aveva avuto un malore mentre era nel resort. Il corpo delè stato restituito ai familiari solo ieri, dopo la seconda autopsia. Il pm ha rilasciato il nulla osta. “La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno mostrato il loro affetto e la vicinanza con le preghiere e continua a richiedere silenzio e rispetto del proprio ...

Sarà lutto cittadino oggi, a Palermo, nel giorno dei funerali del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo morto mentre era in vacanza a Sharm El Sheik. Lo ha disposto il sindaco Roberto Lagalla. In questa occasione i palazzi comunali esporranno le bandiere a mezz'asta. Ai funerali parteciperà anche ...