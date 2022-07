Banche, Unimpresa: risparmio italiani +105 miliardi in un anno (Di sabato 16 luglio 2022) Continuano a crescere le riserve e i risparmi di famiglie e imprese italiane: da maggio 2021 a maggio 2022, il totale delle somme lasciate in banca dalla clientela privata è cresciuto di oltre 105 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Continuano a crescere le riserve e i risparmi di famiglie e imprese italiane: da maggio 2021 a maggio 2022, il totale delle somme lasciate in banca dalla clientela privata è cresciuto di oltre 105 ...

Pubblicità

Eleonora_Buffon : RT @Giornalepmi: Banche: Unimpresa, su conti correnti +100 miliardi in un anno, rischi da inflazione - UnimpresaChieti : RT @unimpresa: ?? BANCHE: UNIMPRESA, SU CONTI CORRENTI +100 MILIARDI IN UN ANNO, RISCHI DA INFLAZIONE - Giornalepmi : Banche: Unimpresa, su conti correnti +100 miliardi in un anno, rischi da inflazione - unimpresa : ??Studio Unimpresa su Tgcom 24 Mediaset – Nell’ultimo anno oltre 100 miliardi in più sui conti degli italiani… - unimpresa : ?? BANCHE: UNIMPRESA, SU CONTI CORRENTI +100 MILIARDI IN UN ANNO, RISCHI DA INFLAZIONE -