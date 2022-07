Attimi di paura in casa Napoli: brividi per i tifosi a Dimaro (Di sabato 16 luglio 2022) Pomeriggio di paura in casa Napoli nel corso della partitella undici contro undici: tutti i tifosi hanno trattenuto il fiato per diversi minuti. Il Napoli, dopo l’ottimo terzo posto nel campionato 2021-2022, sta preparando al meglio la prossima stagione: i tifosi sperano nel titolo dal momento che i partenopei non vincono lo Scudetto dall’epoca di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 16 luglio 2022) Pomeriggio diinnel corso della partitella undici contro undici: tutti ihanno trattenuto il fiato per diversi minuti. Il, dopo l’ottimo terzo posto nel campionato 2021-2022, sta preparando al meglio la prossima stagione: isperano nel titolo dal momento che i partenopei non vincono lo Scudetto dall’epoca di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Tuttoilcalcio7 : Attimi di paura a Dimaro: scontro Meret-Lozano. Fortunatamente il portiere dopo poco si rialza e continua la parti… - Natanaelmiangel : RT @scastaldi9: @Hakflak @BrindusaB1 @FlaminiMarina @AntonellaLaTor6 @HalinaHb @PasqualeTotaro @FrankCapitone @LunaLeso @karmendida @Giusep… - Natanaelmiangel : RT @Hakflak: @scastaldi9 @BrindusaB1 @FlaminiMarina @AntonellaLaTor6 @HalinaHb @PasqualeTotaro @FrankCapitone @LunaLeso @karmendida @Giusep… - occhio_notizie : Meda, ubriaco finisce contro il palo della luce e provoca blackout. Attimi di paura per l'incendio divampato nella… - RegalinoV : Paura per Guenda Goria a causa di una gravidanza extrauterina, ma come sta ora? -