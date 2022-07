Pubblicità

TuttoAndroid : Arriva la beta di Nova Launcher 8.0 con Material You e tante novità - checcobai_ : Nelle ultime versioni di #iOS16 #BETA arriva lo #Sfondo con #Pesci Pagliaccio ?? Ma perché è così importante ?? È st… - carlo_nonfarlo : RT @FurnoDaniele: Arriva la beta pubblica e una nuova (strana) build Developer Beta. Sembra porti le copertine degli album nella Lock Scree… - FurnoDaniele : Arriva la beta pubblica e una nuova (strana) build Developer Beta. Sembra porti le copertine degli album nella Lock… - Mannyhermes : RT @Anse1987: La libreria condivisa di iCloud arriva sulla beta 3 di #ios16beta3 -

4news.it

Apple ha rilasciato sia agli sviluppatori che aitester pubblici la seconda Release Candidate di iOS 15.6 . Questaa distanza di tre giorni dalla prima RC e a distanza di due mesi dalle prime. La build di oggi è 19G71, la precedente era la 19G69. Al momento non è noto cosa sia cambiato tra le die ...Si tratta della prima build con Android 12 , chetramite la prima Open. Tra le novità introdotte troviamo l'introduzione della nuova interfaccia grafica caratteristica della OxygenOS 12, ... MultiVersus, arriva la open beta – 4News Android 13 è ormai in dirittura d'arrivo: Google ha rilasciato l'ultima Beta e ha confermato che la versione definitiva è imminente.Quelli che hanno la Beta 3.3 possono aspettarsi un aggiornamento Over The Air, OTA nelle prossime ore. Rispetto all’attuale Android 12 le novità principali del nuovo in arrivo includono aggiornamenti ...