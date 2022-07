Arabia Saudita, per Bin Salman l’omicidio Khashoggi è un incidente. E a Biden dice: “poteva succedere ovunque” (Di sabato 16 luglio 2022) Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman ha affermato che quanto accaduto al giornalista del Washington Post, Jamal Khashoggi è stato “deplorevole”, durante il suo incontro con il presidente statunitense Joe Biden he si è tenuto ieri nella città portuale di Gedda, in occasione del vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo tra Emirati, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait e Arabia Saudita più Egitto, Giordania e Iraq . Secondo quanto riferito da funzionari presenti all’incontro, sarebbe stato proprio Biden ad aver sollevato la questione dell’omicidio del giornalista Saudita avvenuto nel Consolato Saudita di Istanbul nel 2018 e che, second quanto affermato dai funzionari della Cia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Il principe ereditario dell’, Mohammed binha affermato che quanto accaduto al giornalista del Washington Post, Jamalè stato “deplorevole”, durante il suo incontro con il presidente statunitense Joehe si è tenuto ieri nella città portuale di Gedda, in occasione del vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo tra Emirati, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait epiù Egitto, Giordania e Iraq . Secondo quanto riferito da funzionari presenti all’incontro, sarebbe stato proprioad aver sollevato la questione deldel giornalistaavvenuto nel Consolatodi Istanbul nel 2018 e che, second quanto affermato dai funzionari della Cia, ...

