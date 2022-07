Week end 16-17 luglio a Firenze e in Toscana: Musart Festival, spettacoli, eventi (Di venerdì 15 luglio 2022) I concerti all'Anfiteatro delle Cascine, l'Estate Fiesolana, il Festival delle colline, Valdarno Jazz Summer, «Tosca» al Festival Pucciniano di Torre del Lago, il Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 luglio 2022) I concerti all'Anfiteatro delle Cascine, l'Estate Fiesolana, ildelle colline, Valdarno Jazz Summer, «Tosca» alPucciniano di Torre del Lago, ilInternazionale Teatro Romano di Volterra L'articolo proviene daPost.

Vacanze 2022, i viaggi ripartono ma vince il turismo di prossimità Invece, coloro che passeranno o si potranno permettere un week end o poco più saranno il 4,6%. Il 90% degli italiani rimarrà in Italia. Il mare si conferma la meta preferita (74,6%) , seguito a ... Bufala Fest, weekend ricco emozioni sul Lungomare Caracciolo Ci siamo, Bufala Fest - non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una settimana vissuta intensamente tra piatti unici a base di prodotti della filiera ... MilanoToday.it Dairago questo week end va a tutta birra DAIRAGO – Dairago si prepara ad andare … a tutta birra. Alla bevanda chiara e scura è dedicata infatti la festa che sarà proposta per sabato 16 luglio dalla Pro Loco cittadina in piazza Francesco ... Bufala Fest si appresta a regalare un week end ricco emozioni sul Lungomare Caracciolo NAPOLI – Ci siamo, Bufala Fest – non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una ...