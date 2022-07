(Di venerdì 15 luglio 2022) Manca ormai poco per l’ufficialità del passaggio di Kalidoual Chelsea. In attesa, però, dell’annuncio del Napoli e del club londinese, è stato lo stesso franco-senegalese a certificare il tutto, con un post apparso sul proprio profilo Instagram. Uncon le immagini della città e dei suoi trascorsi in maglia azzurra, accompagnata da una lettera da brividi dedicata ai suoi ormai ex tifosi. Queste le parole del calciatore: “1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a Napoli, l’inizio di una storia di amore puro. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela! Vittorie, sconfitte, gioie, delusioni. Troppe emozioni vissute insieme: impossibile sintetizzarle. Ma conservo tutto: nella mia mente, nel mio cuore. A Napoli sono nati i miei due figli. Ho incontrato persone che saranno per sempre ...

Pubblicità

TIM_Official : Il messaggio speciale di @StrangisLuigi: 'siate sempre voi stessi'. ?? #TIMSummerHits #LaForzaDelleConnessioni - DisneyPlusIT : ?? TUTTI I FAN DISNEY+ A RAPPORTO?? @bts_bighit hanno un messaggio per voi. #DisneyPlus - Inter : Arriva da lontano, ma il messaggio è forte e chiaro ?? #WelcomeAndré #ForzaInter - gilnar76 : VIDEO | Messaggio strappalacrime: Koulibaly saluta #Napoli! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - advorehp : RT @reby_farina: Ho un messaggio per i latinisti che hanno fatto i casting: ritiratevi -

Solo Dilettanti

Ildell'album sulla sofferenza, la passione e le aspirazioni di j - hope si riflette nell'... Still daldi MORE Still daldi Arson8 anni non si dimenticano in poche ore. Proprio per questo, Kalidou Koulibaly ha condiviso su Instagram il suodi saluto al Napoli: unspeciale, con tante immagini caratteristiche della città, e un testo emozionante. Il difensore, è in volo verso gli Stati Uniti, dove raggiungerà il Chelsea ... MONTAGNA REGGIANO: VIDEO MESSAGGIO DEI GIOVANISSIMI DEL ROTEGLIA AI DUE AVVERSARI INFORTUNATI - solodilettanti.it Il regista della manifestazione è il pilota Max Rendina con il supporto della Motorsport Italia. Sono intervenuti con un video messaggio i massimi rappresentanti dello Sport e del Motorsport tricolore ...