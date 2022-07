“Via Johnson e Draghi | il prossimo chi sarà?” Ci sfotte pure Medvedev

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – Cila controfigura di Vladimir Putin. L’uomo che il leader russo piazzò pro tempore alla presidenza della Federazione, prima di blindarsi al potere sine die, non perde occasione per punzecchiare l’Europa. E ora ha gioco facile, sin troppo, nel prenderci in giro. Così Dmitriha tirato fuori un post sarcastico sul terremoto politico in atto nel Regno Unito e in Italia. L’ex presidente russo – attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca – ha infatti pubblicato una foto in successione di Borise Mario, seguiti da una figura in nero con un punto interrogativo. Della serie: “Chiila fare le valigie?”. Sottinteso: “Tra i nemici di Putin”. Le continue frecciate di ...