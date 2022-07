Vendita diretta | un mestiere che si reinventa | 18% di occupati in più rispetto al 2021

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il moltiplicarsi delle modalità di, la maggiore alfabetizzazione del cliente alle tecniche di persuasione, come lo sviluppo di tutto il mondo digitale applicato allo shopping, ha trasformato il direct selling. Si èto adeguandosi agli sviluppi degli ultimi 2 anni con grandi risultati. Lo dicono gli ultimi dati di AVEDISCO, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori (https://bit.ly/3tZg5uR). Il settore del Direct Selling ha raggiunto nell’ultimo anno risultati positivi: le aziende nelhanno registrato un fatturato di oltre 707 milioni di euro con un trend di crescita del +2,4 %al 2020. È il settore “servizi” che primeggia ottenendo il +49,6 % per quasi 35 milioni di euro di fatturato. Ottimi risultati anche per quanto riguarda il fronte occupazionale, infatti nel ...

Nel 2021 i ricavi del settore hanno fatto registrare una crescita del 7% come rilevato dai dati elaborati dal Centro studi di Univendita, l'associazione di Confindustria che rappresenta le grandi ...