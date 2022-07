Vede l'auto dell'ex marito parcheggiata in strada, la apre e distrugge tutto (Di venerdì 15 luglio 2022) Una storia d’amore finita e una separazione in corso abbastanza turbolenta. Sarà per questo che, secondo l’accusa, quando ha visto l’auto del marito parcheggiata non ci ha pensato due volte per danneggiarla?Una... Leggi su europa.today (Di venerdì 15 luglio 2022) Una storia d’amore finita e una separazione in corso abbastanza turbolenta. Sarà per questo che, secondo l’accusa, quando ha visto l’delnon ci ha pensato due volte per danneggiarla?Una...

Pubblicità

telodogratis : Vede l’auto dell’ex marito parcheggiata in strada, la apre e distrugge tutto - gib_barbara : @SergioPiero20 @fattoquotidiano No vede lei spara delle grandi cazzate, ha rinunciato a quello che era il suo stipe… - NazioneGrosseto : Incidente Grosseto: 'L'auto ci ha preso in pieno'. Il grido di chi vede gli amici morire - infoitinterno : Incidente Grosseto: 'L'auto ci ha preso in pieno'. Il grido di chi vede gli amici morire - SoniaLaVera : RT @qn_lanazione: Incidente #Grosseto: 'L'auto ci ha preso in pieno'. Il grido di chi vede gli amici morire -