Uomini e Donne, lutto improvviso: dolore per la protagonista (Di venerdì 15 luglio 2022) È di queste ore la notizia che ha colpito una giovane corteggiatrice volto noto del programma di Maria De Filippi. La perdita dell’amata mamma ha portato una ventata di tristezza in tutto il cast del dating show. E’ sicuramente una delle giovani più amate dal pubblico, l’ex corteggiatrice del pugliese Andrea Zelletta. Klaudia Poznanska ha annunciato dagli spazi di Instagram la perdita della madre. La notizia ha colto di sorpresa i followers e ha significato una doccia fredda per tutti gli addetti del dating show di Canale 5. Naturalmente la ragazza è molto addolorata per l’accaduto, e la passata vicenda in cui Zelletta ha scelto al posto suo la rivale Natalia Paragoni, è ormai solo un lontano ricordo. La giovane aveva colpito i fan del programma per la sua commovente storia. L’infanzia difficile, segnata dall’assenza della figura paterna; poi i sacrifici come ballerina in un locale per ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 luglio 2022) È di queste ore la notizia che ha colpito una giovane corteggiatrice volto noto del programma di Maria De Filippi. La perdita dell’amata mamma ha portato una ventata di tristezza in tutto il cast del dating show. E’ sicuramente una delle giovani più amate dal pubblico, l’ex corteggiatrice del pugliese Andrea Zelletta. Klaudia Poznanska ha annunciato dagli spazi di Instagram la perdita della madre. La notizia ha colto di sorpresa i followers e ha significato una doccia fredda per tutti gli addetti del dating show di Canale 5. Naturalmente la ragazza è molto addolorata per l’accaduto, e la passata vicenda in cui Zelletta ha scelto al posto suo la rivale Natalia Paragoni, è ormai solo un lontano ricordo. La giovane aveva colpito i fan del programma per la sua commovente storia. L’infanzia difficile, segnata dall’assenza della figura paterna; poi i sacrifici come ballerina in un locale per ...

