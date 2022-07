UFFICIALE | il TAS conferma | club russi esclusi dai tornei UEFA e FIFA

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha emesso oggi le sentenze in merito ai ricorsi presentati dalla Federazione russa contro...

Milan News

Accuse dure, esplicite e soprattutto affidate ad un documento, che ha ben altro peso ... Volevamo quindi sollevare la questione, per una questione di principio, presso il(Tribunale ..."Questa settimana", si legge nella nota, "LaLiga ha presentato un reclamo alla UEFA ... sebbene queste siano state successivamente annullate da bizzarre sentenze del". Questa volta, però, ... MN - Lodo Leao-Sporting, impugnata dal Lille la sentenza del Tas davanti al tribunale federale svizzero Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha emesso oggi le sentenze in merito ai ricorsi presentati dalla Federazione russa contro UEFA e FIFA e su quelli presentati da Zenit, Sochi, CSKA Mosca e ...Il Lille ha deciso di impugnare la sentenza del TAS che ha condannato la squadra e Leao ad un risarcimento di 20 milioni, presentando ricorso presso Tribunale Federale Svizzero. MilanNews scrive come ...