Tuchel: «Il momento di transizione non è una scusa: il Chelsea sarà costruito per vincere» (Di venerdì 15 luglio 2022) Tomas Tuchel intervistato dai media inglesi dal ritiro del Chelsea. Riporta il Guardian. Parla del passato, del presente e del futuro del Chelsea. E inizia dalla fine dell’era Abramovich. E dunque dall’invasione russa in Ucraina. «Abbiamo vissuto situazioni molto strane per un club abituato a un certo livello di organizzazione. Non sapere come arrivare a giocare una partita di Champions, non sapere se partirai in aereo, se dovrai affrontare un viaggio in pullman… Insomma, sono stati dei momenti un po’ folli, ma è stato bello constatare che in fin dei conti ci si può adattare. Siamo viziati, certo, ma non tanto da rovinarci l’umore. Giocavamo a carte, in ritiro, guardavamo una partita insieme… tutti erano pronti ad adattarsi e fare comunque il meglio» Tuchel è l’unico «sopravvissuto» tra le figure di spicco. La ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 luglio 2022) Tomasintervistato dai media inglesi dal ritiro del. Riporta il Guardian. Parla del passato, del presente e del futuro del. E inizia dalla fine dell’era Abramovich. E dunque dall’invasione russa in Ucraina. «Abbiamo vissuto situazioni molto strane per un club abituato a un certo livello di organizzazione. Non sapere come arrivare a giocare una partita di Champions, non sapere se partirai in aereo, se dovrai affrontare un viaggio in pullman… Insomma, sono stati dei momenti un po’ folli, ma è stato bello constatare che in fin dei conti ci si può adattare. Siamo viziati, certo, ma non tanto da rovinarci l’umore. Giocavamo a carte, in ritiro, guardavamo una partita insieme… tutti erano pronti ad adattarsi e fare comunque il meglio»è l’unico «sopravvissuto» tra le figure di spicco. La ...

