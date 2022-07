Stranger Things, ‘Will è gay e innamorato di Mike’: la conferma dell’attore Noa Schnapp (Di venerdì 15 luglio 2022) La serie tv Stranger Things non smette di regalare emozioni e colpi di scena. Nella quarta stagione uno dei topic senz’altro maggiormente interessanti è stato quello che ha visto protagonista il personaggio di Will. Quest’ultimo nel finale di stagione ha preso coscienza della propria sessualità, indiscrezione che ha poi trovato conferme. Leggi anche: Stranger Things 5: quando esce la quinta e ultima stagione Stranger Things: la scena rivelatrice dell’omosessualità di Will La scena rivelatrice dell’omosessualità di Will fa parte dell’ultimo episodio della quarta stagione. Qui, dopo aver confessato il modo criptico il suo amore per Mike, il giovane Will scoppia in lacrime. E se, almeno all’inizio, la scena dava adito al beneficio del dubbio ora c’è la conferma. Quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) La serie tvnon smette di regalare emozioni e colpi di scena. Nella quarta stagione uno dei topic senz’altro maggiormente interessanti è stato quello che ha visto protagonista il personaggio di Will. Quest’ultimo nel finale di stagione ha preso coscienza della propria sessualità, indiscrezione che ha poi trovato conferme. Leggi anche:5: quando esce la quinta e ultima stagione: la scena rivelatrice dell’omosessualità di Will La scena rivelatrice dell’omosessualità di Will fa parte dell’ultimo episodio della quarta stagione. Qui, dopo aver confessato il modo criptico il suo amore per Mike, il giovane Will scoppia in lacrime. E se, almeno all’inizio, la scena dava adito al beneficio del dubbio ora c’è la. Quanto ...

NetflixIT : Tutte le armi che useremmo contro le zanzare ma è Stranger Things 4. - jnflesch : Metallica fez dueto com Eddie, de 'Stranger Things', no TikTok. - igor_brites09 : RT @JornalOGlobo: 'Stranger Things': Noah Schnapp confirma que Will é gay - 10milascale : @miocuginoMigue2 ciao amoo, io sono tornata sabato sera scorso da vienna, tutto bene e te? ho finito ieri stranger… - CorriereCitta : Stranger Things, ‘Will è gay e innamorato di Mike’: la conferma dell’attore Noa Schnapp -