Si stacca una carrozza delle montagne russe | morta ragazzina di 14 anni

(Di venerdì 15 luglio 2022) Dramma al parco divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a Copenaghen, in Danimarca. Unadi 14ha perso la vita, mentre 13enne è rimasto gravemente ferito dopo che lasu cui erano...

Pubblicità

borghi_claudio : La questione è semplice: se Draghi e conte hanno voglia di tirare avanti Draghi gli dirà che l'inceneritore a Roma… - ElenaGiulia12 : @Maxprimis @Danireport L'ho essere umano è individualista x natura, quindi è una chimera pensare che ci ossa essere… - Tullia01 : RT @msn_italia: Si stacca vagone delle montagne russe, muore una 14enne - msn_italia : Si stacca vagone delle montagne russe, muore una 14enne - Piergiulio58 : Si stacca vagone delle montagne russe, muore una 14enne. Incidente in un parco di divertimento vicino a Copenaghen,… -

L'incidente nel parco a tema Tivoli Friheden avvenuto quandoparte della carrozza posteriore si staccata, ha raccontato il direttore del parco ai media locali.Nel corso dirapina ha staccato con un violento morso il dito della mano dinegoziante. Il fatto è avvenuto l'11 luglio scorso in via Giolitti, nella zona della stazione Termini, a Roma . Per questa vicenda la polizia ha arrestato oggi un cittadino brasiliano di 32 anni. ...Una ragazza di 14 anni è morta e un 13enne è rimasto ferito al parco divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a Copenaghen, dopo che si è staccata l’ultima carrozza delle montagne russe. Il d ...Una ragazza di 14 anni è morta e un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito al parco di divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a Copenaghen, dopo che si è staccata l'ultima carrozza delle monta ...