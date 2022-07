Scherma, Mondiali 2022: Michele Gallo e Pietro Torre si qualificano per il tabellone principale (Di venerdì 15 luglio 2022) Si sono aperti i Mondiali di Scherma a Il Cairo. Una prima giornata dedicata alle qualificazioni della spada femminile e della sciabola maschile. Proprio in questa arma sono scesi in pedana i primi azzurri, i giovani Michele Gallo e Pietro Torre, che hanno entrambi staccato il pass per il tabellone principale della prova individuale che si terrà lunedì. Un avvio positivo, dunque, per i colori azzurri fin dalla fase a gironi, che ha visto Gallo centrare percorso netto (5 vittorie), mentre Torre chiudere con quattro vittorie ed una sconfitta. Lo sciabolatore salernitano si è subito qualificato per il main draw, mentre il compagno di squadra ha dovuto affrontare un assalto preliminare. Per Torre non ci ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Si sono aperti idia Il Cairo. Una prima giornata dedicata alle qualificazioni della spada femminile e della sciabola maschile. Proprio in questa arma sono scesi in pedana i primi azzurri, i giovani, che hanno entrambi staccato il pass per ildella prova individuale che si terrà lunedì. Un avvio positivo, dunque, per i colori azzurri fin dalla fase a gironi, che ha vistocentrare percorso netto (5 vittorie), mentrechiudere con quattro vittorie ed una sconfitta. Lo sciabolatore salernitano si è subito qualificato per il main draw, mentre il compagno di squadra ha dovuto affrontare un assalto preliminare. Pernon ci ...

